إصابة عامل سقط من الطابق الثانى من مبنى فى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب عامل إثر سقوطه من الطابق الثاني في مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنه، كما أصيب شاب تناول قرص مجهول المصدر بطريق الخطأ، وجري نقله لقسم السموم بالمستشفي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول "مصطفي.م" 17 عاما، عامل، مقيم في محافظة بني سويف، إلي مستشفي المنيا العام، مصابا باشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالساق الأيسر.



بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن العامل أصيب إثر سقوطه من الطابق الثاني، بمساكن جاويش أمام الطريق الزراعي السريع بمدينة المنيا بسبب اختلال توازنه.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول "ص.ا" 20 عاما، إلي المستشفي العام مصابا بغيبوبة تامة.



بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصاب مقيم بالشارع الجديد بجوار مسجد المغربي في مدينة المنيا، وأصيب بسبب تناوله أقراص مجهولة المصدر عن طريق الخطأ، وتم نقله لقسم السموم، لإجراء الاسعافات الأولية، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.