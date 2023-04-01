اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 07:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

9 معلومات عن مشروعات "حياة كريمة" بوادى عبادى بأسوان أبرزها محطة معالجة صرف

السبت، 01 أبريل 2023 06:00 م
9 معلومات عن مشروعات "حياة كريمة" بوادى عبادى بأسوان أبرزها محطة معالجة صرف مشروعات حياة كريمة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل محافظة أسوان، متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والجارية لخدمة السكان والأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، بما تشمله هذه المشروعات من خدمات متنوعة فى العديد من المجالات.
 
وفى قرية وادى عبادى بمحافظة أسوان، تشهد تنفيذ العديد من المشروعات، والتى يستعرض "اليوم السابع" أبرز 9 معلومات عنها:
 
1.   تقع قرية وادى عبادى بنطاق مركز إدفو شمال شرق محافظة أسوان.
 
2.   تضم قرية وادى عبادى نحو 6 توابع قروية.
 
3.   يعيش فى قرى وادى عبادى نحو 23 ألفاً و400 نسمة.
 
4.   تعد قرية وادى عبادى ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
5.   تشمل المشروعات الجارية إنشاء وحدة الإطفاء ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، وأيضاً مشروع تطوير مدرسة وادى عبادى الابتدائية ومدرسة أم ركبة للتعليم الأساسى بنسب تنفيذ 100 %.
 
6.   بجانب مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بنسبة 98 %.
 
7.   بجانب مشروعات أعمال إحلال وتجديد خطوط وأعمدة وشبكات الكهرباء ، وأيضاً تركيب الوصلات المنزلية لخطوط مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 95 إلى 98 %.
 
8.   وتشمل أيضاً مشروعات إنشاء مركز الشباب ووحدة الإسعاف بنسبة 90 % لكل منهما.
 
9.   ومشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بنسبة 80%، ويعد الأبرز ضمن المشروعات.
 
وحدة إطفاء
وحدة إطفاء

تطوير مدارس
تطوير مدارس

وحدة طب أسرة
وحدة طب أسرة

تطوير مكاتب بريد
تطوير مكاتب بريد

خدمات زراعية
خدمات زراعية

مراكز شباب
مراكز شباب

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة

إنشاء مجمع خدمات
إنشاء مجمع خدمات
 

وادى عبادى

حياة كريمة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة