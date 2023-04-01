9 معلومات عن مشروعات "حياة كريمة" بوادى عبادى بأسوان أبرزها محطة معالجة صرف

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل محافظة أسوان، متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، والجارية لخدمة السكان والأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، بما تشمله هذه المشروعات من خدمات متنوعة فى العديد من المجالات.

وفى قرية وادى عبادى بمحافظة أسوان، تشهد تنفيذ العديد من المشروعات، والتى يستعرض "اليوم السابع" أبرز 9 معلومات عنها:

1. تقع قرية وادى عبادى بنطاق مركز إدفو شمال شرق محافظة أسوان.

2. تضم قرية وادى عبادى نحو 6 توابع قروية.

3. يعيش فى قرى وادى عبادى نحو 23 ألفاً و400 نسمة.

4. تعد قرية وادى عبادى ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

5. تشمل المشروعات الجارية إنشاء وحدة الإطفاء ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، وأيضاً مشروع تطوير مدرسة وادى عبادى الابتدائية ومدرسة أم ركبة للتعليم الأساسى بنسب تنفيذ 100 %.

6. بجانب مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بنسبة 98 %.

7. بجانب مشروعات أعمال إحلال وتجديد خطوط وأعمدة وشبكات الكهرباء ، وأيضاً تركيب الوصلات المنزلية لخطوط مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 95 إلى 98 %.

8. وتشمل أيضاً مشروعات إنشاء مركز الشباب ووحدة الإسعاف بنسبة 90 % لكل منهما.

9. ومشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بنسبة 80%، ويعد الأبرز ضمن المشروعات.