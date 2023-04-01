8 فوائد صحية للكربوهيدرات للرياضيين.. هيبني العضلات والحفاظ على الوزن

إيناس البنا

بعد التمرين تكون هناك حاجة إلى مستويات أعلى من الأنسولين حتى تصل الكربوهيدرات إلى خلايا العضلات وتشبعها بشكل أسرع، ما يسمح للمواد المغذية الأخرى بالوصول إلى خلايا العضلات ويساعد على نمو الجسم.

ووفقًا لموقع Thehealthsite يكون هناك أهمية خاصة للأشخاص الرياضيين لتناول الكربوهيدرات بناء العضلات بعد التمرين المكثف، قد يكون هناك نقص في الجليكوجين في جسمك، والذي يمكن أن يتم توفيره من خلال الكربوهيدرات التي تلعب دورًا أساسيًا في بناء العضلات.

تنظيم الأنسولين تتحكم مستويات الأنسولين في العديد من الأشياء. على سبيل المثال، يوفر تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع الطاقة التي تؤدي إلى زيادة مستويات الأنسولين.

ضعف بعد التمرين إذا كنت لا تتناول ما يكفي من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي ، فمن الصعب على العضلات أن تتعافى بعد التمرين مع الضعف.

شد العضلات يمكن أن يؤدي النشاط العضلي المفرط إلى الإفراط في إفراز الكورتيزول، ما يؤدي إلى مستويات التوتر وتلف العضلات بسبب التعب والضعف.

انتعاش العضلات يمكن أن يساعد استهلاك الكربوهيدرات بعد التمرين في تسريع عملية تعافي العضلات والمساعدة في بناء العضلات.

الحاجة إلى الكربوهيدرات قد تشعر بالتعب والخمول طوال اليوم إذا لم تتناول الكربوهيدرات المتوازنة بعد التمرين.

ضروري للطاقة يجب أن تكون نشيطًا طوال اليوم للعمل الشاق ، أو تحتاج إلى طاقة للتدريبات الشاقة.

الحفاظ على اللياقة البدنية وفقدان الوزن يجب عليك دائمًا تناول الكربوهيدرات بعد التمرين للمساعدة في بناء العضلات واستهلاك كميات محدودة.

أفضل أنواع الكربوهيدرات التى ق يمكن أن تتاولها بعد التمرين تشمل المكرونة ، حبوب الكينوا ، بطاطا حلوة ، أرز بني، بطاطس أو بطاطا مقلية.