7 أخطاء ترتكبها عند فحص السكر.. تجنبها للحصول على نتيجة صحيحة

كتب حسام الشقويرى

عند استخدام مقياس جلوكوز الدم للتحقق من مستوى نسبة السكر فى الدم ، قد تحصل أحيانًا على نتيجة غير صحيحة. عندما يحدث ذلك، قد تسرع في إلقاء اللوم على جهاز القياس، لكن في كثير من الأحيان تكون المشكلة أقرب بكثير إلى سلوكياتك وفقا لما نشره موقع healthcentral



1 - عدم الحصول على ما يكفي من الدم الخطأ الأكثر شيوعًا هو عدم الحصول على كمية كافية من الدم على شريط الاختبار



2 - الضغط بإصبعك إذا كانت يداك باردة أو ضعف الدورة الدموية ، فقد تضطر إلى الضغط على إصبعك كثيرًا للحصول على ما يكفي من الدم. عندما تفعل ذلك ، فإنك تحصل على بعض السائل الخلالي بدلاً من الدم. أظهرت دراسة أن هذا "قد يؤدي إلى قراءات غير موثوقة".

3 - استخدام الكحول لتنظيف أصابعك على الرغم من أن بعض مصنعي أجهزة قياس نسبة السكر في الدم يعتقدون أنه يجب عليك تنظيف أصابعك بالكحول ، إلا أن هذا خطأ. يقول الخبراء أن هذا سيمنحك نتيجة اختبار منخفضة



4 - اختبار على وسادة إصبعك لا تختبر على وسادة أي من أصابعك ، لأن لديك المزيد من النهايات العصبية هناك. من المرجح أن يكون الاختبار مؤلمًا أثناء الاختبار وأيضًا في وقت لاحق عند استخدام هذا الإصبع للكتابة أو أي شيء آخر. تعرف على جوانب الأصابع التي تتمتع بأفضل تدفق للدم. و من الأفضل تغيير موقع الاختبار بتسلسل منتظم.



5 - استخدام شرائط الاختبار القديمة جدًا وجد باحثون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن شرائط الاختبار القديمة تعطي قراءات غير دقيقة ، خاصة إذا كانت بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويمكن أن يعطينا نتائج اختبار غير دقيق.

6 - فقدان المعلومات الهامة إذا كان مستوى A1C الخاص بك أعلى من 8.4 ، فإن مستوى الصيام لديك هو الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير. لكن الاختبار بعد ساعتين من اللقمة الأولى من الوجبة يمكن أن يوفر معلومات مفيدة أيضًا. هذا مهم بشكل خاص عند تناول أكثر من بضعة جرامات من الكربوهيدرات.