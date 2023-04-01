5 مشروعات مياه بتكلفة 685 مليون جنيه و11 مشروعا للصرف بـ979 مليونا فى سوهاج

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا جدا بمشروعات مياه الصرف الصحى ومشروعات مياه الشرب، وهذا الأمر ظهر جليا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحى للمواطنين من أجل توفير بيئة نظيفة.

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، نفذت العديد من المشروعات على مستوى المحافظة وخاصة المشروعات التي تم طرحها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة حيث أن المبادرة بمحافظة سوهاج تستهدف 181 قرية داخل 7 مراكز مختلفة هي طما والمراغة ودار السلام وجرجا والبلينا والمنشاه وساقلته.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج بإجمالى 16 مشروعات منها 5 مشروعات مياه الشرب بتكلفه 685 مليون جنيه و11 مشروعا للصرف بتكلفه 979 مليون جنيه والتي يتم تنفيذها عن طريق الهيئة.

1 - عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي تم تنفيذها 16 مشروع

2 - " 5 مشروعات في مياه الشرب بتكلفة 685 مليون جنيه، وهي " المرحلة السادسة لمياه الكوثر، ومحطة مياه إدفا وأولاد نصير بمركز سوهاج، ومحطة مياه قرية أولاد الشيخ، وخط مياه أولاد يحيي، بمركز دار السلام.

3 - مشروع محطة وشبكات توسعات مياه سوهاج غرب".

4 - 11 مشروعا في الصرف الصحي بتكلفة 979 مليون جنيه، وهي " محطة صرف صحي الكوثر رقم 3، و محطة رفع صرف صحي مدينة ساقلتة الرئيسية، وصرف صحي قرية " بني حميل " مركز البلينا، وصرف صحي قرية " الرياينة، مركز طما، ومحطة معالجة صرف صحي البلينا، ومحطة معالجة صرف صحي ساقلتة، ومحطة معالجة المنشاة، ومحطة الرفع الرئيسية بأولاد حمزة، ومحطة صرف الكوثر رقم 4، وصرف صحي قرية بني هلال بالمراغة، وصرف صحي قرية الحسنة بطما" .