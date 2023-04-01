اليوم السابع
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وزير الخارجية يستقبل نظيره السورى فى مقر الوزارة بماسبيرو

السبت، 01 أبريل 2023 01:11 م
وزير الخارجية يستقبل نظيره السورى فى مقر الوزارة بماسبيرو وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة - تصوير حسن محمد

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نظيره السوري فيصل المقداد في مقر وزارة الخارجية بماسبيرو، وذلك لعقد جلسة مباحثات مشتركة تتناول الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 
 
وتعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد هي الأولى له منذ توليه منصبه كوزير خارجية جمهورية سوريا.
 
وزار وزير الخارجية سامح شكري، نهاية فبراير الماضي، العاصمة دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
 
وأكد شكري بعد اجتماعاته في العاصمة السورية أن الهدف من الزيارة إنساني في المقام الأول، لافتاً إلى أن مصر ستستمر في التواصل لدعم الجهد الإنساني.
 
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(3)
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(3)

وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(4)
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(4)

وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(5)
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(5)

وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(6)
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(6)

وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(7)
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(7)

وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(8)
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(8)

وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(9)
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(9)

وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(1)
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(1)

وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(2)
وزير-الخارجية-سامح-شكرى-يستقبل-نظيره-السورى-فى-مقر-الوزارة-بماسبيرو--(2)

 


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