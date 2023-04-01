نائب جمهورى يطالب بتشريع قانون يمنع توفير أسلحة لأوكرانيا

وكالات

رفع النائب الجمهوري بول جوسار مذكرة لرئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، حول الدعم الأمريكي المقدم لصالح أوكرانيا.

وقال جوسار: "أنفقت الولايات المتحدة 113 مليار دولار على المساعدات لأوكرانيا. 55% من هذه الأموال يتم توزيعها على وزارة الدفاع، تدخل الولايات المتحدة في أوكرانيا كارثة ملحمية".

وأشار النائب إلى تبعات الدعم الغربي المستمر للأزمة، وقال: "أسفر الصراع عن سقوط مئات الآلاف من الضحايا العسكريين والمدنيين. كل يوم بدون سلام هو يوم آخر يعرض الأمن الهش للخطر".

ولفت النائب الانتباه إلى ضعف الاستعداد العسكري الأمريكي ونقص المخزونات من الأسلحة، وأضاف: "بعد أن تمتع العالم لعقود خالية من الدمار الناجم عن الأسلحة النووية، الآن تأثر استعدادنا العسكري بسبب المساعدات التي لا تنتهي. ستستغرق إعادة تخزين صواريخ جافلين خمس سنوات بالوتيرة الحالية، وصواريخ ستينغر ثلاثة عشر سنة.. البنتاغون غير قادر على الحصول على عدد مناسب من صواريخ المدفعية لأنظمة الصواريخ عالية الحركة M142 هيمارس، التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية بشكل كبير".

وأوضح جوسار أن الولايات المتحدة تعاني من فشل البنية التحتية، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية، التي تجسدها الكارثة الأخيرة في مدينة شرق فلسطين بولاية أوهايو، مشددا على أن "الجريمة والتشرد ينتشران في المدن الأمريكية، وأزمة مخدر الفنتانيل هي السبب الرئيسي لوفاة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، حيث قتلت عددا أكبر من الأمريكيين في عام 2021 وحده مقارنة بالحرب الكورية وحرب فيتنام والعراق وأفغانستان مجتمعة".

وأشار النائب الجمهوري إلى أن "الصندوق الائتماني للضمان الاجتماعي لا يواكب كبار السن في البلاد، والأجانب غير الشرعيين يستهلكون موارد بمليارات الدولارات سنويا، ويجب على الكونغرس إعطاء أولوية التمويل لمساعدة مواطنينا، وليس حكومة أجنبية فاسدة".

وأكد جوسار أنه تم تصنيف أوكرانيا دائما على أنها الدولة الأكثر فسادا أو الثانية في أوروبا، علاوة على ذلك، تستخدم أوكرانيا أعضاء الميليشيات النازية كقوات رسمية في جيشها، لا ينبغي استخدام دولارات الضرائب الأمريكية لدعم القوات النازية أو دولة فاسدة في حرب لا تخدم مصلحة أمريكية واحدة.

وفي إشارة إلى حظر الكنائس الأرثوذكسية، قال النائب الجمهوري: "حظر النظام الأوكراني الحالي الكنائس المسيحية، وحظر أحزاب المعارضة، وحظر حرية الإعلام، هذه دولة لا تساوي سنتا أمريكيا واحدا".

واختتم جوسار قائلا: "بناء على ذلك، أطلب إدراج الجملة التالية في ميزانية العام المالي 2024، (لا يجوز لأي من الأموال المتاحة بموجب هذا القانون توفير أسلحة أو أنظمة أسلحة لاستخدامها في النزاع بين روسيا وأوكرانيا).