مطبخ خيرى بشمال سيناء يوفر جبات إفطار ساخنة لمئات الأسر مجانا.. فيديو وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يواصل مطبخ "نور على نور" الخيرى للعام الرابع على التوالى، تقديم 350 وجبة إفطار يوميا للأسر المتعففة الأكثر احتياجا فى شمال سيناء، بفكرة وصول مائدة الإفطار المتكاملة لكل أسرة فى بيتها.

داخل مقر فرع جمعية أهلية بالعريش، يقوم فريق عمل بالعمل من الصباح الباكر حتى ساعات الظهر فى طبخ الوجبات وإعدادها جاهزة وتغليفها، ثم الانطلاق بها لبيوت الأسر لتصلهم قبل الغروب.

قالت سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى سابقا بشمال سيناء، ومن فريق عمل الجمعية القائمين على المطبخ الخيرى، أنهم يواصلون عملهم الخيرى للعام الرابع على التوالى، وتشير أن البداية كانت قبل 4 سنوات، عندما تم مؤازرة جهود الدولة فى توفير الدعم من المجتمع المدنى لتغطية جانب من احتياجات أطقم طبية تقيم فى مستشفى العريش العام ومعبر رفح، لإستقبال الأشقاء الفلسطينيين بتوفير وجبات جاهزة لهم.

اضافت أن الفكرة انطلقت لتستمر كل شهر رمضان، بتوفير وجبات إفطار ساخنة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فى احياء مدينة العريش وقرى الشيخ زويد بشمال سيناء بدعم من تبرعات توفرها توفرها الجمعية بالقاهرة، مشيرتا أن هذا العام تم التحالف مع جمعيات أهلية شريكة يتم توفير لها وجبات وتقوم بتوزيعها لتصل للوصول لأكبر عدد من المستفيدين بما يصل لنحو 350 وجبة يوميا مكوناتها "كفتة ومكرونة وفراخ وأرز وبطاطس" مضاف إليها المخللات والمياه والتمر، فضلا عن قيام فريق العمل بنقل الوجبات للمنازل والجميع غايته أن ينال أجر وثواب افطار صائم.

أضاف الشيخ موسى رويشد من فريق العمل، أنهم من خلال عملهم طوال السنوات السابقة فى مطبخ الخير، فضلا عن العمل على مدار العام توفير الاحتياجات العاجلة لكثير من الأسر أصبح لديهم قاعدة بيانات كاملة بالأسر الأكثر استحقاقا، وهى التى يصلون إليها بالتتابع لتوصيل وجبات الإفطار لمنازلها بكافة الأحياء والقرى فى مراعاة لكل الظروف وأعراف وتقاليد المجتمع السيناوى.

وقال محمد سليمان الجغنة من فريق العمل، أن يومهم يبدأ باكرا بإحضار الدواجن واللحوم الطازجة من الأسواق، ثم ينطلق فريق العمل المكون من طباخين وشباب يقومون بدورهم وسيدات فى إعداد الوجبات وطهيها فى المطبخ المجهز، ثم تغليفها لتصبح جاهزة للتناول، وتتم آلية التوزيع من خلال توصيل جانب لفرق تطوعية تابعة لجمعيات شريكة فى الخير، بينما فريق العمل ينتقل بعد إعداد الوجبات وتسليم جانب منها لمرحلة الوصول لأعداد من المستحقين.



اثناء-الاعداد-للوجبات



اثناء-التجهيز



اثناء-التجهيز-النهائى



اثناء-العمل



اعداد-وجبات-الافطار-بعد-طهيها



الاستعداد-لطهى-الوجبات



الجميع-يشارك



محرر-اليوم-السابع-مع-فريق-عمل-المطبخ-الخيرى-بالعريش



من--داخل-المطبخ



من-مراحل-الاعداد-للوجبات



من-مراحل-الطهى



من-مراحل-العمل