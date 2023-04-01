مسحراتى الشرقية العجيب.. "محمد" يطوف قريته بالطبلة والتنورة

الشرقية- إيمان مهنى

علي مدي قرون، اعتدنا الشكل التقليدي للمسحراتي، ولكن هنا في كفر الأحرار بمركز الزقازيق، نموذج غير تقليدي بالتنورة وعلي جرار زراعي مزين بالإنارة بشكل يجذب الأطفال خلفه.

انطلقت المسيرة التي شارك فيها أعداد كبيرة من الأهالي من مختلف الأعمار، وسيدات، وأطفال، وشباب، يتقدمهم المسحراتي ، لتجوب شوارع القرية، مرددين "رمضان كريم"، و"وحوي يا وحوي" وغيرها من عبارات شهر رمضان.

وقال محمد يحيي صاحب الفكرة، لـ "اليوم السابع"، إنه ارتبط في ذهنه شهر رمضان بالمسحراتي، إلا أن القرية محرومة منه لأكثر من 8 سنوات، والذي يطفي حالة من الحزن عليهم خاصة الأطفال، فبادر بالفكرة علي مدار 3 سنوات يتم تنفيذها سنويا.

وأوضح أنه بجهوده الذاتية يقوم بتزيين الجرار وارتداء الجلباب، وكذلك يقوم شباب بتقديم عروض التنورة، التي تدخل الفرحة والسرور علي الأهالي والأطفال، الذين ينتظرون شهر رمضان سنويا من أجله.