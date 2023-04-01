محافظ الغربية يشارك 30 يتيما إفطارهم بأحد دور الرعاية فى طنطا

الغربية محمد طارق

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على مشاركة الأطفال الأيتام إفطارهم بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي يوافق الأول من أبريل كل عام، وذلك من خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أحد دور الرعاية بحضور 30 يتيم من أبناء وبنات المحافظة.

وخلال الزيارة استمع الحضور للقرآن الكريم والأناشيد الدينية، إلى جانب الاستماع لأحد الأطفال الموهوبين في إلقاء الشعر، وقام المحافظ بتوزيع الهدايا على الأولاد والبنات الحاضرين وقدم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن سعادته البالغة بمشاركتهم والجلوس معهم.

وأكد رحمي على حرصه الدائم، مشاركة أطفال دور الرعاية في كافة المناسبات وتقديم الدعم، موضحاً أننا جميعا نسعى من أجل إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.