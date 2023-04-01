لتجنب الإمساك فى رمضان.. خليك فى الجزر والبطاطا ومتنساش السلطة

إيناس البنا

قد يعانى البعض من ظهور مشكلات بالجهاز الهضمي نتيجة تغير عادات الأكل وساعاته فى شهر رمضان.

ومن المشاكل التى قد يعانى منها الكثير الإمساك، الذى يحدث بسبب اتباع نظام غذائى منخفض الألياف ويحتوى على نسبة عالية من الدهون وعدم ممارسة الرياضة ونقص السوائل بالجسم.

ويقدم موقع "webmd" عدة نصائح لتجنب حدوث الإمساك أهمها:

1- شرب كميات تصل إلى 8 أكواب من المياه ويتم تقسيمهم خلال فترة ما بعد الإفطار حتى السحور.

2- تناول أطعمة غنية بالألياف أهما (الشعير، الشوفان، الفاصوليا البيضاء، البازلاء، العدس، البطاطا المسلوقة)

3- تناول الخضراوات التى تساعد على إمداد الجسم بالعناصر الهامة والمياه مثل (الجزر، البروكلى، السبانخ)

4- الحرص على وجود الفاكهة الغنية أيضًا بالألياف أهمها التفاح، الموز، المانجو، المشمش، التوت، الزبيب، الجوافة، الكمثرى

5- تناول طبق من الخشاف الغنى بالفواكه المجففة مثل التمر والتين والمشمش المجفف والزبيب التى تمنع حدوث الإمساك.

6- وجود طبق السلطة بشكل أساسى خلال الإفطار.

7- عدم الإكثار من تناول الخبز والدقيق الأبيض والأرز والمكرونة.

8- المشى مدة 30 دقيقة بعد الإفطار بساعتين

9- تناول حفنة من المكسرات تساعد على تجنب الإمساك