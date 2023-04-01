كيف تنهى إجراءات معاش الطفل بالوادى الجديد.. الشروط والأوراق المطلوبة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، عن إجراءات وشروط الحصول على معاش الطفل، بعد إقرار وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة معاش الطفل، منذ يناير الماضي وهو القرار الصادر طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، حيث نص القرار على زيادة المبلغ إلى 350 جنيها بحد أقصى 3 أطفال.

وقال محمد العديسى مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، أن خطوات صرف معاش الضماني معاش الطفل تتطلب عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل صرفه، حيث تمثلت الأوراق المطلوبة للحصول على معاش ضماني معاش طفل:

1- صورة شهادة الميلاد الخاصة بالطفل

2- خطاب تأمينات.

3- صورة وثيقة طلاق الوالدين.

4- صورة وثيقة زواج الأم.

5- صورة شهادة وفاة الوالدين في حالة الطفل اليتيم.

6- مستند السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

وأضاف العديسي أن شروط الحصول على الخدمة تضمنت

1- أن يكون مصري/مصرية الجنسية.

2- الأطفال أقل من 18 سنة.

3- عدم وجود دخل ثابت.

4- أن يكون الأبوان مطلقين والأم متزوجة من غير الأب والأب متزوجا من غير الأم أو يكون يتيم الأب والام ، أو يكون الأب مسجونا والأم متزوجة من غير الأب المسجون.

وأكد العديسى أن إجراءات طلب الخدمة تتضمن، تقديم طلب للحصول على المعاش للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن على مستوى المحافظة و تقديم المستندات المطلوبة ، ويعقبها إجراءات الوحدة الاجتماعية المقدمة للخدمة وتتمثل فى البحث ميدانيا، وعمل استعلام حاسب، ويتم عرض الأمر على اللجنة لربط الحالة في حالة انطباق شروط الاستحقاق، وفى في حالة وجود أي استفسار يتم التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية.