قناة السويس تشارك عملاءها الاحتفاء بـ"يوم التفوق".. اعرف التفاصيل

وعبرت انطباعات ربابنة السفن العابرة للقناة، عن امتنانهم بالدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية، كما نقلت إشادتهم بنجاح هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات "EVER GIVEN" في وقت قياسي خلال 6 أيام فقط وهو ما يؤكد جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الطارئة والحفاظ على استدامة حركة التجارة العالمية المارة في قناة السويس.

وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء الماضى، احتفالية يوم التفوق، بمناسبة ذكرى نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN"، والتي باتت علامة فارقة في قدرة الهيئة على مجابهة كافة التحديات باقتدار، وذلك بنادي الشاطىء بالإسماعيلية.

تضمنت الاحتفالية تنظيم إفطارًا جماعيًا بحضور أعضاء مجلس الادارة والعاملين من مختلف إدارات الهيئة.

خلال الاحتفالية حرص الفريق أسامة ربيع على تكريم العاملين المتميزين بالهيئة، تقديرًا لجهودهم في إعلاء مكانة قناة السويس، فضلاً عن تكريم الأمهات المثاليات بالهيئة، واللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية من أجل تقديم أبناء صالحين للوطن.

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بوجوده وسط أبناءه من العاملين بالهيئة، مثمنًا مجهوداتهم التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز صدارة قناة السويس للقنوات الملاحية العالمية، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة سواء على مستوى أعداد وحمولات السفن أو الإيرادات المحققة.

كما حرص الفريق ربيع على بث روح العمل والإخلاص في كلمته لجموع العاملين، كما حرص على لقائهم والاجتماع بهم والتقاط الصور التذكارية معهم.