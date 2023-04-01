ضبط 340 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية بمخزن في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بإشراف مدير الأمن، من ضبط كمية من عبوات المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بمركز قلين، وتم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة للتحقيق.

كانت حملة مكبرة برئاسة رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بدائرة مركز قلين، تمكنت من ضبط " س.أ.م "، 48 سنة، مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، بمركز قلين، وبحوزته، 340 عبوة مواد غذائية متنوعة، منها عصائر وبسكويت،وتونة ومنتجات ألبان وعسل نحل ومربى وغيرها، منتهية الصلاحية وبدون فواتير، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة للتحقيق.