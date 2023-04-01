ضبط المتهمين بسرقة شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (مُنظم أفراح وحفلات - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) بسابقة تواصل أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" معه من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بدعوى تصوير حفل زفاف بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واتفق معه على إرسال سيارة لاصطحابه من محل سكنه إلى الفيلا محل إقامه الحفل ولدى استقلاله السيارة تبين أن بداخلها شخصين، وأثناء سيرهم بطريق السويس بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتوقف بالسيارة وإشهار سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالى وإجباره على توقيع عدد (2) إيصال أمانه وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحه .

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها، وبمواجهته قرر بوجود خلافات مالية بينهما وإقتراض المجنى عليه مبلغ مالى منه ولم يقم برده فقام بالاستعانة بـ (شخصين) وتمكنا من استدراج المجنى عليه وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه حيث أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

كما تم بإرشادهما ضبط (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - والإيصالين المشار إليهما)، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بارتكاب الواقعة.