سعر جرام الذهب فى مصر اليوم يسجل 2220 جنيها

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت تحرك ملحوظ إلى مستويات 2220 جنيها للجرام من عيار 21 في تداولات اليوم السبت 1 أبريل 2023 وسط طلب مرتفع على الذهب في السوق المحلي بتداولات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2220 جنيها.

عيار 18 يسجل 1894 جنيها.

عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 17680 جنيها.

اونصة الذهب 1969 دولارا.

أسعار الذهب في مصر خلال مارس 2023

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر مارس 2023 من 1670 جنيها للجرام من عيار 21 إلي مستويات 2220 جنيها بزيادة قدرها 550 جنيها وبنسبة ارتفاع بلغت 32.9% على مدار الشهر، وذلك بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب وكذلك استمرار المضاربة على الذهب في السوق المحلي وارتفاع كبير في الطلب على المعدن الثمين جراء توقعات خفض مرتقب للجنيه، وفق تقرير جولد بيليون.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي أن سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفع من مستويات 1836 دولار إلي 1969 دولار بنسبة ارتفاع 7.2% على مدار جلسات التداول هذا الشهر وذلك بسبب تفاقم أزمة سليكون فالي وانهيار بعض البنوك العالمية مما تسبب في زيادة الطلب على الذهب للتحوط من أزمة القطاع المصرفي.

وأوضح التقرير أن الذهب يستمر في الارتفاع محلياً وتسجيل مستويات تاريخية وبعض الارتفاعات كانت غير مبررة، وذلك مع استمرار الطلب في التزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب على الرغم من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 2% ليوافق توقعات الأسواق.

ويستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار وسط ترقب من تخفيض محتمل في سعر صرف الجنيه خاصة بعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري.