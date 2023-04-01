روتين قبل النوم لفقدان الوزن.. حدد جدول نوم ثابت وانسَ الأجهزة الإلكترونية

يمكن أن يكون الحفاظ على وزن صحي مهمة صعبة، وتتطلب الرحلة نحو تحقيقه الانضباط والاتساق والجهد، وأحد الجوانب الرئيسية لتحقيق وزن صحي هو روتين وقت النوم المخطط جيدًا، فيمكن أن يساعد روتين وقت النوم المصمم جيدًا في تعزيز فقدان الوزن وتقديم العديد من الفوائد الصحية الأخرى.
العلاقة بين النوم وفقدان الوزنأظهرت العديد من الدراسات وفقا لموقع "onlymyhealth" أن هناك علاقة بين النوم وفقدان الوزن فالأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات كل ليلة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، فقلة النوم يمكن أن تسبب تغيرات في الهرمونات التي تنظم الجوع والشهية. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب قلة النوم التعب ويقلل من مستويات الطاقة، ما يجعل من الصعب ممارسة الرياضة والبقاء نشطًا، تعتبر التمارين المنتظمة جزءًا أساسيًا من فقدان الوزن، وعندما تكون متعبًا ، قد يكون من الصعب العثور على الدافع لممارسة الرياضة.
أهمية روتين النوم لفقدان الوزنأظهرت الدراسات أن النوم غير الكافي أو نوعية النوم السيئة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، فيمكن أن يتعارض قلة النوم مع قدرة الجسم على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية، مثل الجريلين واللبتين. جريلين مسؤول عن تحفيز الجوع ، بينما يرسل اللبتين إشارات إلى الدماغ عندما يكون الجسم ممتلئًا، كما يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات هرمون الجريلين وانخفاض مستويات اللبتين، ما يؤدي إلى زيادة الجوع والإفراط في تناول الطعام
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة هرمون الكورتيزول، يمكن أن يحفز الكورتيزول تخزين الدهون في الجسم ويؤدي إلى زيادة الوزن. يمكن أن تؤثر جودة النوم السيئة أيضًا على قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز ، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
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