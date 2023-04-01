رئيس القبائل والعائلات المصرية: اليوم عيد في سيناء وفرحة بوجود الرئيس معنا

كتب الأمير نصرى

قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية: إن وجود الرئيس السيسى اليوم فى سيناء هو يوم عيد وأصبح العيد عيدين، وهما احتفالات نصر العاشر من رمضان وخروج مصر من النكسة إلى الفرحة والانتصار.

وأكد كامل مطر خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن وجود الرئيس السيسى اليوم فى وسط أبنائه من الجنود والقيادات وأبناء القبائل فهذا نصر آخر وفرحة ما بعدها فرحة، لافتا إلى أن وجود قائد وسط أبنائه هذا دلالة على أن قواتنا المسلحة فى كامل إستعداداتها.

وأضاف كامل مطر، أن الكل يعلم أن سيناء تحررت منذ أكثر من 40 سنة فى 73 فى هذا اليوم الجليل من رمضان، وهذا عبور من النكسة إلى النصر تقرر بقواتنا المسلحة ومحاربتها الإرهاب والقضاء عليه وهو الانتصار والعبور الثانى لسيناء.