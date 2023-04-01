حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمى وزراعى ومركزى طب أسرة وأمومة بقرية صفط راشين

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ل اليوم السابع انه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع خدمات صفط راشين ، وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%،على مساحة 560متر، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل"مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي ، وحدة محلية ، مكتب تموين،شهر عقارى"، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان.

واضاف مدحت صلاح الى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز طب الأسرة بصفط راشين ، والذي يتم إنشاؤه "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل مشيراً إلى العمل فى مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة "إنشاء جديد"، والذي يتم تنفيذه ضمن 6 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي ، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع.