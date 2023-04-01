حملة لرفع الإشغالات والتعديات بحى ثان الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وأملاك الدولة، على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك لعودة الانضباط للشارع، ورفع أي إشغالات أو مخالفات، من شأنها تعطيل الحركة المرورية والتعديات على أملاك الدولة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية، بحملة لرفع الإشغالات أمام المخبز الآلي بشارع البحري منطقة عرايشية مصر.

كما تمت إزالة كرفان مُتعدِّي على أملاك الدولة بمسطح الغابة الشجرية، وذلك في منطقة حي السلام.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية، عبارة عن مبنى على مساحة 300 متر تقريبًا. وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.