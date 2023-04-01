جمارك مطار القاهرة تضبط راكبين حاولا تهريب مستحضرات تجميل وكبسولات مخدرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصرى تهريب كمية من مستحضرات التجميل، كما تم ضبط راكب مصرى آخر بحوزته كبسولات لعقار مدرج بجداول المخدرات.

الحالة الاولى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبى استوقف احمد ابراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

كلف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، محمد السيد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط من مستحضرات التجميل غالية الثمن خبأتهم اسفل الملابس بالحقائب، وقام احمد ابو بكر مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من الدكتور مؤمن حسن وهيثم رجب وعبدالله حمدى ووليد حجاج ومحمد فتح الله مآمير الجمرك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التى بلغ عددها ٣٠٠ عبوة.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من عنتيبى حيث تم ضبط راكب مصرى بحوزته ٣٢٠ كبسولة لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك وميلاد رسمى مدير الحركة.

وأمر صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، كما أمر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثانى وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكب الثانى للنيابة المختصة.