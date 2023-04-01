تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ65 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 75جنيها، وكيلو الأرانب بـ80 جنيها وكيلو البط البلدى 70جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 70إلى 71جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ90جنيها، وجوز السمان بـ40جنيها، وكيلو الوز بـ70 جنيها, البانية 170جنية .
وبلغ سعر الطماطم بين 5إلى 6 جنيها في تعاملات اليوم ، والبطاطس 4إلى 5 جنيهات، والبصل ،13إلى 15جنيه والكوسة 9جنية إلى 10جنيه، والجزر بدون عروش 7 الى 8جنيهات، الخيار بين 8إلى 10جنية .
كما سجل سعر الباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 3 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 4 إلى 5 جنيهات والرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامى 5 إلى 6 جنيها.
وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 30 إلى 35 جنيه، والموز من 10 إلى 12 جنيه، البرتقال من 6 إلى 7 جنيه.
وتفقد خلال الأيام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سيارات منتجات السلع الغذائية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة أمام مقر ديوان عام المحافظة ، وذلك بهدف توفير كافة أنواع السلع بكميات كافية أمام المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية .
وخلال تفقده أشاد محافظ المنوفية بجودة المنتجات والتي تضم أكثر من 5 طن مواد غذائية ودواجن مجمدة وزيت وسكر وأرز ودقيق وغيرها من السلع الضرورية ، مشيراً أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ العديد من السلع الغذائية والأساسية وبكميات كبيرة لتوزيعها علي المنافذ والمعارض بالمحافظة ، مشيداً بجهود وزارة التموين وتعاونها الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإتاحة السلع أمام المواطنين، ووجه المحافظ بإقامة فرع دائم للشركة العامة لتجارة الجملة بمدينة شبين الكوم إلى جانب المنافذ التابعة للشركة والمتواجدة بمراكز قويسنا وبركة السبع ومنوف.
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