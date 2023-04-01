تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

وبلغ سعر الطماطم بين 5إلى 6 جنيها في تعاملات اليوم ، والبطاطس 4إلى 5 جنيهات، والبصل ،13إلى 15جنيه والكوسة 9جنية إلى 10جنيه، والجزر بدون عروش 7 الى 8جنيهات، الخيار بين 8إلى 10جنية .

كما سجل سعر الباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 3 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 4 إلى 5 جنيهات والرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامى 5 إلى 6 جنيها.