بدء تنفيذ دورة كرة القدم الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن بدء تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، اعتباراً من اليوم السبت ولمدة أسبوع بجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوي المحافظة وذلك للمرحلة السنية 20 سنه 30 سنه بتنظيم من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والادارة العامه للقاعدة الشعبية.

وقال بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الفريق الحاصل علي المركز الأولي على مستوي المحافظة سيشارك باللقاء الختامي على مستوي الجمهورية بالقاهرة ، خلال الفتره من 20 رمضان الي 30 رمضان.

وأضاف شوقى، أنه سيتم توزيع جوائز مالية قيمة للفائزين على مستوى الجمهورية حيث يحصل المركز الأول على جائزة مالية قدرها 30000 جنيها، والمركز الثاني جائزة مالية قدرها 20000 جنيها، والمركز الثالث جائزة مالية قدرها 10000 جنيها، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.