انتهاء الدورة التدريبية حول الملاريا والفيلاريا والليشمانيا بالدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء فعاليات الدورة التدريبية حول الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، لأطباء مستشفيات الحميات ومديري المتوطنة، ومسئولي الملاريا بالإدارات الصحية.

عقدت الدورة على مدار 4 أيام، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة أماني الحبشي، مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة. حاضر بالورشة فريق من الوزارة، على رأسهم الدكتور أحمد البري مسئول الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، إلى جانب الدكتورة رشا طه مسئول الفيلاريا وأشرف عشماوي مسئول الترصد.

بدورها قالت الدكتورة سحر علي، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، إنه تم تدريب المشاركين على برتوكول العلاج، وكيفيه تشخيص الحالات والتعامل مع مرض الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، وتحويل المرضي لتلقي العلاج فور تشخيص الحالة.

في ضوء إهتمام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع وعي الأطقم الطبية لمكافحة الملاريا والفيلاريا والليشمانيا.