الوطني الفلسطيني: إعدام شاب بالأقصى تصعيد خطير يهدف لإخلاء المسجد من المصلين

أ ش أ

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم السبت، إن جريمة إعدام شرطة الاحتلال للشاب محمد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة بالنقب، بالقرب من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك تصعيد خطير بحق الشعب الفلسطيني، واستفزاز لمشاعر المسلمين، بهدف إخلائه من الصلين.

وأضاف رئيس المجلس، في بيان صحفي: "أن إعدام العصيبي أثناء محاولته حماية سيدة فلسطينية من الاعتداء الهمجي من عناصر شرطة الاحتلال يأتي تمهيدا للسماح للمتطرفين القتلة لإقامة شعائر تلمودية بالأعياد اليهودية، وذبح القرابين بناء على طلب الحاخامات اليهود، محذرا من خطورة هذه الخطوة التي تتجاوز الخطوط الحمراء، وستشعل المنطقة".

وشدد المجلس على أن الشعب الفلسطيني سيواجه بكل ما يملك من قوة هذه الغطرسة، وسيدافع عن المسجد الأقصى المبارك.

واستشهد صباح اليوم الشاب العصيبي (26 عامًا) مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال عند باب السلسلة الليلة الماضية.. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الشاب انتزع سلاح أحد الجنود فأطلقوا عليه الرصاص، إلا أن مصادر بالقدس أبلغت مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة الماضية بأن الشاب حاول الدفاع عن امرأة فلسطينية من اعتداء أجد الجنود فتم إطلاق النار عليه.

وفي أعقاب إطلاق النار عليه، أغلقت قوات الاحتلال سوق القطانين في البلدة القديمة، واعتدت على التجار والأهالي، وجرى الدفع بتعزيزات شرطية إلى البلدة القديمة التي جرى غلقها تمامًا.. وجرى أيضا الاعتداء كذلك على أحد حراس المسجد الأقصى الليلة الماضية، حسبما أفاد شهود عيان لمراسل (أ ش أ).