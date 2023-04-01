"الطمع القاتل".. صالح سلم شقى عمره للمستريح عشان فايدة 40%

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل" نقدمها في شهر رمضان نروي لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلوب المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة العاشرة

يقول صالح عيسى أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه دفع مبلغ 200 ألف جنيه كل ما يملك لمستريح الشرقية، بعد أن تم إقناع بالاستثمار في مجال العقارات بفائدة 40%، وحصل على أو فائدة بالفعل وفائدة أخرى، ولم يحصل على أي شيء آخر.

وأضاف ضحية المستريح، "خدنا على المتهم كتير من الأحكام، مش عايزين غير فلوسنا، في ناس اتضرت كتير جداً من الفلوس دى، الناس بتتمتع بفلوسنا واحنا مش لاقيين، احنا مش عايزين غير فلوسنا بس مش عايزين حاجة تانية".