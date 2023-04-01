الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواءين أبو الوفا حسين ومجدى إبراهيم

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلا من العميد إسامة سليمان غانم للتعزية فى وفاة اللواء أبو الوفا حسين رشوان ، والعميد محمد عمارة للتعزية فى وفاة اللواء مجدى إبراهيم وابلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواءين أبو الوفا حسين ومجدى إبراهيمالسبت، 01 أبريل 2023 03:23 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي يوقع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصةالسبت، 01 أبريل 2023 10:53 ص
الصحف المصرية: الرئيس السيسى يقرر تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدوريةالسبت، 01 أبريل 2023 02:00 ص
تطبيق قرارات الرئيس السيسى خلال ساعات.. الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات (إنفوجراف)السبت، 01 أبريل 2023 12:00 ص
الرئيس السيسى: الشعب المصرى يقدر جهود وتضحيات أبطال القوات المسلحة (فيديو)الجمعة، 31 مارس 2023 11:41 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة