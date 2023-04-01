اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 04:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواءين أبو الوفا حسين ومجدى إبراهيم

السبت، 01 أبريل 2023 03:23 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواءين أبو الوفا حسين ومجدى إبراهيم الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلا من العميد إسامة سليمان غانم للتعزية فى وفاة اللواء أبو الوفا حسين رشوان ، والعميد محمد عمارة للتعزية فى وفاة اللواء مجدى إبراهيم وابلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

تعزية

رئاسة الجمهورية

اللواء أبو الوفا حسين رشوان

اللواء مجدى إبراهيم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة