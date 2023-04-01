اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم

السبت، 01 أبريل 2023 10:34 ص
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أُصيب 9 أشخاص بينهم طفل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، فضلًا عن بعض الإصابات الخطيرة، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، حتى انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم، ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، ووجود عدد من المصابين بينهم طفل، وذلك على طريق القاهرة - الفيوم بعد كمين كوم أوشيم، بدائرة محافظة الفيوم.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 9 أشخاص بينهم طفلًا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم، فيما جرى نقل المصاب التاسع لمستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.

جرى إزالة آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 


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اخبار مصر

انقلاب ميكروباص

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