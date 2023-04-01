أخبار مصر.. الحكومة تنفى تقديم موعد امتحانات الترم الثانى إلى أبريل المقبل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسي يوقع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
الحكومة تنفى تقديم موعد امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
مستشار وزير التموين: السعر العادل للذهب عيار 21 هو 1900 جنيه وسينخفض قريبا
أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل ،حيث أن هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي، مؤكدا ان السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا هو المفترض 1900 جنيه ،ناصحا المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار، متوقعًا حدوث هدوء نسبي وتراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
"الصناعة": 60 مستثمرا يحصلون على 113 وحدة صناعية بالفيوم الجديدة
امتحانات الثانوية العامة 2023.. لجان متخصصة تفحص الأسئلة لتجنب أى أخطاء
الصحة: فحص 4 ملايين و647 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ولاية أركنساس الأمريكية إلى 5 قتلى و50 مصابا
أعلنت السلطات الأمريكية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية "أركنساس" ليلا إلى 5 قتلى وأكثر من 50 مصابا .
الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.
مران خفيف للأهلى صباح اليوم استعداداً لمواجهة الهلال السودانى الليلة
يخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صباح اليوم السبت، مراناً خفيفاً فى الفندق استعداداً لمواجهة الهلال السوداني فى التاسعة مساء الليلة باستاد القاهرة الدولى، بحضور 50 ألف مشجع، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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