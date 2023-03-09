18 جلسة علمية و3 ورش عمل في الـيـوم الـثـانـي للمـؤتمـر السـنـوي الـ 28 لكليـة طـب المنـوفـيـة

المنوفية - محمود شاكر

تضمنت فعاليات اليوم الثاني للمـؤتمـر السـنـوي ال 28 لكليـة الطـب جامـعـة المنـوفـيـة والذي يعقد تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، و الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة،عقد 3 ورش عمل، 18 جلسة علمية بالأقسام العلمية بالكلية .

أشار الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية و رئيس المؤتمر إلي أن المؤتمر تناول في يومه الثاني عقد 3 ورش عمل، و18 جلسة علمية بالأقسام العلمية بالكلية بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و طلاب الدراسات العليا و أضاف بأن هناك بعض الجلسات كانت بالتعاون مع أكثر من قسم علمي لتحقيق التكامل بين التخصصات و تبادل الخبرات المختلفة.

وأضاف أن المؤتمر يناقش الجديد في تخصصات الطب المختلفة منها الجديد في أمراض الجهاز الهضمي والكبد علاج أمراض وأورام الكبد وأمراض العيون والقلب و السكر والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والجراحات التجميليه والجديد في جراحه أورام القولون وأورام الحوض و علاج وجراحات الأورام والجديد في أمراض القلب والعيون والأنف و الأذن والأطفال .

كما أوضح الدكتور محمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب و مقرر المؤتمر بأن المؤتمر هذا العام تم الإعداد له بشكل جيد و تم إختيار موضوع يضمن مشاركة جميع الأقسام العلمية داخل الكلية مشيرا إلي أن البرنامج العلمي للمؤتمر يضم 6 ورش عمل31 جلسة علمية ويتناول علي مدار 3 أيام مناقشة كل ما هو جديد في المجال الطبي .

وأشار وكيل الكلية إلي أنه تم عمل معرض علي هامش المؤتمر شاركت فيه أقسام الكلية المختلفة وضم أجهزة تتعلق بالذكاء الإصطناعي و أهميته في الممارسات الطبية و العملية التعليمية بالتعاون مع كليتي هندسة منوف والذكاء الاصطناعي كمانظم انحاد الطلاب بالكلية خلاله حملة للكشف عن أمراض الضغط والسكر ووظائف الكلي .

وأوضح الدكتور أيمن اللحلح رئيس قسم الأمراض المتوطنة إلي أن أحدي جلسات المؤتمر تناولت الجديد في تشخيص وعلاج أمراض وأورام الكبد وناقشت أسباب امراض الكبد والعامل الوراثي فيها والعلاج الكيميائي و الإشعاعي لأورام الكبد مشيرا الي أن الجلسة كانت بالتعاون مع أقسام الأمراض المتوطنة والكيمياء الحيوية وعلاج الأورام والاشعة .

وقد عقدت الجلسة العلمية لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل تحت عنوان الجديد في الأمراض الروماتيزمية، أشارت الدكتورة سمر جابر أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل إلي أن الجلسة تناولت "الجديد في علاج التليف الرئوي الناتج عن الأمراض الروماتيزمية و"الجديد في العدوى المزمنة الانتهازية في حالات الأمراض الروماتيزمية والمناعية،و"الجديد في مرض متلازمة الاضداد الفوسفوليبيد المناعي ،إلي جانب مناقشة "الجديد في التليف الرئوي الناتج عن الأمراض الروماتيزمية ونسق الجلسة الدكتورة أميرة طارق الشنواني.

واضاف الدكتور حاتم سلطان رئيس قسم الجراحه إلى أن القسم ناقش في جلسته العلميه الجديد في الجراحه العامه ومنها الجراحات التجميليه لأورام الثدي والجديد في جراحات أورام القولون وأورام الحوض ودور جراحة الأوعية الدموية في جراحة الأورام .

وأشارت الدكتورة هناء نوح رئيس قسم التشريح إلي أن جلسة القسم تناولت الجديد في أبحاث الشيخوخة علي مستوي الخلية، كما تناولت جلسة قسم الطب الشرعي و السموم الاتجاهات الجالية والحديثة في مجال الطب الشرعي والسموم برئاسة الدكتورة عزة زناتي.