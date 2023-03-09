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وصول 2335 رأس ماشية بوزن 812 طن لميناء سفاجا قادمة من جيبوتى

الخميس، 09 مارس 2023 11:27 ص
وصول 2335 رأس ماشية بوزن 812 طن لميناء سفاجا قادمة من جيبوتى ميناء سفاجا - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و768 شاحنة و52 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 5600 طن بضائع، و384 شاحنة و29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10400 طن بضائع، 384 شاحنة و23 سيارة. 
 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة HAJH GHSNJ وعلى متنها 2335 راس ماشية حية بوزن 812 طن قادمة من جيبوتى، بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة وبوسيدون أكسبريس.
 
واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية 2، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1850 طن بضائع عامة ومتنوعة و180 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينة سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1975 راكبا بموانيها.

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