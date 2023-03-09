نقص عمال البناء فى بريطانيا.. والحكومة تخطط لاستقبال أجانب لإنعاش القطاع

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن حكومة ريشى سوناك تخطط على ما يبدو لاستقبال مزيد من عمال البناء الأجانب لمعالجو أزمة مزمنة فى نقص العمال فى قطاع الإنشاء ببريطانيا بعد بريكست.

وعلى الرغم من الحملة التى تشنها بريطانيا على طرق الهجرة غير الشرعية، فقد ذكرت تقارير أن الحكومة مستعدة لإضافة عمال إلى قائمة المهن التى تعانى من نقص، فى محاولة لتعزيز بناء المنازل المتراجع.

وقد عانى قطاع البناء من نقص حاد فى العمال منذ أن سبب بريكست عودة الكثير من العمال الأوروبيين إلى دول الاتحاد الأوروبى. وبحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، فقد أوصت اللجنة الاستشارية الحكومية حول الهجرة بضرورة إضافة كل من عمال البناء والأسطح وغيرهم من العاملين فى المجال إلى قائمة النقص.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إنه من المتوقع ان تقبل وزيرة الداخلية سويلا برافرامان فكرة السماح لشركات البناء لجلب مزيد من العمال الأجانب.

وتسمح قائمة المهن التى تعانى من النقص للشركات بالحصول على تأشيرات للموظفين الذين يتقاضون أجورا أقل من 20.482 جنيه استرلينى سنويا. والراتب المطلوب للحصول على تأشيرة عامل ماخر هو 25.600 جنيه استرلينى.

وسبق أن قال اتحاد البناءين إنه من الخطأ أن تقوم الحكومة بخفض العمال من الاتحاد الأوروبى بعد بريكست دون معالجة أزمة نقص مهارات البناء فى بريطانيا. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى إلى وجود تراجع بنسبة 42% فى عدد الأوروبيين العاملن فى مجال الإنشاء ببريطانيا بين 2017 ونهاية 2020.

وكانت هناك تقارير تشير إلى أن الحكومة يمكن أن تبحث إضافة العاملين فى مجال الضياقة لقائمة النقص، حيث تعانى الحانات والمطاعم من نقص الموظفين. لكن من غير المتوقع إضافة هذه الصناعة إلى القائمة فى تلك المرحلة.