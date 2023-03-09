اليوم السابع
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"نظافة القاهرة" ترفع مخلفات الهدم أسفل كوبرى الواحه طريق المشير.. صور

الخميس، 09 مارس 2023 02:05 م
"نظافة القاهرة" ترفع مخلفات الهدم أسفل كوبرى الواحه طريق المشير.. صور رفع المخلفات
كتب سيد الخلفاوى

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رفعت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، مخلفات ردش أسفل كوبرى الواحه طريق المشير، وذلك ضمن خطة الهيئة لرفع مخلفات الهدم أسفل المحاور المرورية، والطرق الرئيسية بنطاق محافظة القاهرة.

 

وفى السياق ذاته تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اليوم شارع إحسان عبد القدوس امتداد شارع الاستاد البحري، بتقاطع صلاح سالم حتة الخليفة المأمون. 

 

وتابع الشرشابى، أعمال رفع كفاءه المزورعات والأشجار والشتلات المزروعة بطول الطريق بمعرفة الإدارة المركزية للتجميل في إطار حرص الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهره على تنفيذ خطط الهيئه لنشر الوعي البيئي، والحفاظ على البيئة ونشر اللون الأخضر وزراعة المحاور والشوارع الرئيسية ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، وزراعة 500 ألف شجرة بكافه أرجاء العاصمة. 

 

وفى السياق نفذت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالمنطقة الشمالية حملات نظافة في كل من الساحل و الزواية الحمراء وحدائق القبة وروض الفرج والزيتون والأميرية الشرابية من تجريد الأتربة ونشر سيارات الكنس الآلى وسيارات الشفط الجديدة وسيارات المياه.

 

ويأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لرفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجوده بكافة أرجاء العاصمة، حيث رافق رئيس الهيئة المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافة والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشوؤن الفنية والمهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان.

جانب من عمليات رفع المخلفات
جانب من عمليات رفع المخلفات

 

رفع المخلفات
رفع المخلفات

 

عمليات رفع المخلفات
عمليات رفع المخلفات

 

عملية رفع المخلفات
عملية رفع المخلفات

 


النظافة

مخلفات الهدم

الرتش

القاهرة



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