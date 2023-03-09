ندوة حول الزلازل وتصميم المبانى المقاوم لها بـ"هندسة الإسكندرية"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ندوة تحت عنوان "الزلازل تأثيرها والتعامل معها والتصميم الزلزالي للمباني"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي حضور عدد من الأساتذة بكلية الهندسة، والمهندس السيد حسن، عضو نادي المهندسين بالإسكندرية.

افتتحت الندوة بكلمة للدكتور ثروت عبدالفتاح، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ، والذي تحدث عن الزلازل وأسباب حدوثها، وتوزيعها وتأثيرها، كما تحدث الدكتور حسام مغازي، أستاذ هندسة الري ورئيس قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة ووزير الري الأسبق، حول شواطئ الإسكندرية والتحديات التي تواجهها، وخاصة في أوقات الزلازل والهزات الأرضية.

بينما تناول الدكتور هشام عبدالمحسن، أستاذ ميكانيكا التربة والأساسيات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية علاقة الزلازل بالتربة والأساسات والبناء وأكواد البناء، وخاصة فيما يتعلق بالزلازل، وتناول الدكتور أحمد طرابية أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة بالإسكندرية، تطور طرق التصميم الزلزالى.

بدوره، أشار الدكتور ناصر درويش، إلى أهمية وضع خطط لمواجهة الزلازل، والمهارات الضرورية الواجب توافرها لدى الأفراد، وطرق التصرف داخل المنشآت أو خارجها عند حدوث زلزال.

من جانبه، قال المهندس السيد حسن، إن كود البناء يختلف حسب منطقة الخطورة الخاصة بالشدة الزلزالية، والمقسمة في مصر إلى عدة نطاقات ومن أخطرها منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والفيوم وجنوب مصر تحديدًا أسوان، ثم المناطق المتوسطة مثل القاهرة الكبرى ومحيطها.

وأشار المهندس السيد حسن إلى أن التصميم الخاص بالمباني يكون له تأثير واضح في أحماله ومواجهته للزلازل والهزات الأرضية، مؤكدا أن المباني حديثة الإنشاء في مصر سواء في المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والطرق العامة تم مراجعتها ويتم تصميمها وفقًا لكود الزلازل المتعارف عليها.