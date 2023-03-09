مصرع وإصابة عاملين إنهار عليهما حائط أثناء تشييده في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل بدائرة مركز شرطة سوهاج، مصرعه على إثر انهيار حائط عليه بدائرة المركز أثناء قيامه بأعمال البناء برفقة آخر إصيب بكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ، فيما تم نقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بانهيار حائط بمنزل بدائرة المركز أثناء عملية تشيده ووفاة عامل وإصابة آخر، وتم نقلهما للمستشفى وتم إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث مركز شرطة سوهاج ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز سوهاج بوصول كل من كريم خ ف 22 سنة عامل بأجر ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " ونجل عمومته خالد م خ ع 23 سنة عامل بأجر، مصاباً " كدمات متفرقة بالجسم ، أفاد المصاب ووالدة المتوفي المدعوة مني س ع 43 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكورين ببناء " حائط داخلي " بمنزل المصاب بذات الناحية انهارت عليهما ما أدي لوفاة الأول وإصابة الثاني.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بعظام الجمجمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



