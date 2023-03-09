مصرع مبيض محارة إثر سقوطه من علو بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى مبيض محارة مصرعه، متأثرا بإصابته بعد سقوطه من علو أثناء العمل على سقالة نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول" أحمد ج أ " 33 عاما مبيض محارة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.



وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوطه من علو أثناء العمل على سقالة أمام منزل بقرية العباسة نطاق مركز أبوحماد، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.



يذكر أنه أصيب أمس 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ههيا الدائري نطاق محافظة الشرقية،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق ههيا الدائري، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن اصابة 7 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف الى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.







