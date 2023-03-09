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مسئول فلسطينى: الجهود المصرية مشرفة ومحل تقدير من الفلسطينيين

الخميس، 09 مارس 2023 08:30 م
مسئول فلسطينى: الجهود المصرية مشرفة ومحل تقدير من الفلسطينيين السفير إيهاب سليمان سفير مصر فى رام الله
كتب أحمد جمعة

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أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبرى صيدم على أهمية استمرار الجهود المصرية مع دول العالم للجم العدوان الاسرائيلى المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى، ووضع حد للفاشية الصهيونية المتصاعدة، مشيداً بالدور الذى تلعبه مصر فى دعم فلسطين ومواقفها المشرّفة والتي تحظى بتقدير الكل الفلسطيني، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمسؤول الفلسطيني. 
 
جاء ذلك خلال استقبال صيدم للسفير المصرى إيهاب سليمان صباح اليوم فى رام الله، حيث شدد صيدم على أهمية استمرار الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
 
من جانبه، أكد السفير سليمان خلال اللقاء على التزام مصر التاريخي تجاه فلسطين وعدالة قضيتها وهو ما عبر عنه بالأمس وزير الخارجية المصرية سامح شكري وما يعبر عنه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اخبار فلسطين

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