محافظ القليوبية يزور حالتين بمعهد ناصر من مصابي حادث القطار

القليوبية إبراهيم سالم

اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على حالتين بمعهد ناصر من مصابي حادث قطار قليوب، للاطمئنان عليهم والتأكيد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء التام.

رافق المحافظ الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر.



وتقدم المحافظ، بكامل الشكر والتقدير لكل الفريق الطبي بالمعهد على الاستقبال والاهتمام وعلاج المصابين حيث تم عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



ومن جانبه اطمأن المحافظ، على المصابين وتحدث إليهم، مؤكدًا أن المحافظة داعمة لهم في أي مطلب يحتاجون إليه، وأن الجهاز الطبي بمعهد ناصر على مستوى عال من الكفاءة وداعما لهم أيضا حتى يتم شفاؤهم على خير بإذن الله تعالى، متمنيا لهم السلامة.





المحافظ خلال زيارة المصابين



تفقد مصابي حادث قطار قليوب



محافظ القليوبية خلال الزيارة



