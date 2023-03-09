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فنانون من مصر والعالم يبدعون فى النحت على الجرانيت الأسوانى.. صور

الخميس، 09 مارس 2023 05:00 ص
فنانون من مصر والعالم يبدعون فى النحت على الجرانيت الأسوانى.. صور
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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يرصد "اليوم السابع" أعمال النحت العالمية التى جسدها فنانون من مصر ومختلف دول العالم، على الحجر الأسوانى "الجرانيت"، والذى تتميز به محافظة أسوان، وذلك من خلال فن النحت "السبموزيوم".

وعبرت وزارة الثقافة عن سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، والذى يقام فى أسوان سنوياً بعد أن أسسه الفنان الراحل آدم حنين، بأن تاريخ السمبوزيوم العريق يضعه على رأس أهم الملتقيات الفنية فى الشرق، فقد كان السمبوزيوم هو المحطة الثانية فى تاريخ فن النحت الحديث فى مصر، بعد عودة الروح إليه من جديد على يد فرعون النحت المصرى الفنان العالمى الرائد محمود مختار".

وفى الدورة الـ27 لسمبوزيوم أسوان شارك نحو 17 فناناً من مصر ومختلف دول العالم بأعمال فنية رائدة تبرز ثقافات وفنون من مختلف أنحاء العالم، لتجتمع أعمالهم الفنية فى بانوراما مبهرة بأكبر متحف مفتوح للسبموزيوم على ضفاف نهر النيل، ليصبح مزاراً سياحياً جديداً يضاف إلى خريطة أسوان السياحية.

وشارك فى هذه الدورة 17 فنانًا من مصر: أحمد بسيونى، سمر البصال، الدكتور عبد العزيز صعب، الدكتور على سالم، وئام على، بجانب الفنانين الأجانب بيدرو خوردان "إسبانيا"، جوزيبى سبيتو "إيطاليا"، على عزت "السودان"، لوران مورا "فرنسا"، وشباب الورش، برجوا النجار، تسنيم عياد، ريم الحفناوي، مايكل عادل، تسبيح محمد، حازم الشناوى، شاهيناز مجدي، عبد الرحمن محفوظ.

أجزاء-من-عمل-ما-نأكله-يأكلنا
أجزاء-من-عمل-ما-نأكله-يأكلنا

 

أعمال-السمبوزيوم
أعمال-السمبوزيوم

 

أعمال-فنية
أعمال-فنية

 

العمل-الفنى-طائر-مهاجر
العمل-الفنى-طائر-مهاجر

 

العمل-الفنى-ما-نأكله-يأكلنا
العمل-الفنى-ما-نأكله-يأكلنا

 

الفنان-المصرى-الفرنسى-على-سالم
الفنان-المصرى-الفرنسى-على-سالم

 

الفنانة-وئام--على
الفنانة-وئام--على

 

الفنان-ناثان-دوس
الفنان-ناثان-دوس

 

القلب-فى-التمثال
القلب-فى-التمثال

 

اليوم-السابع-مع-فنانى-السمبوزيوم
اليوم-السابع-مع-فنانى-السمبوزيوم

 

اليوم-السابع-مع-فنانى-السيمبوزيوم
اليوم-السابع-مع-فنانى-السيمبوزيوم

 

تمثال-أدم-حنين-مؤسس-سمبوزيوم-أسوان
تمثال-أدم-حنين-مؤسس-سمبوزيوم-أسوان

 

تمثال-العقدة
تمثال-العقدة

 

تمثال-مجدى-يعقوب
تمثال-مجدى-يعقوب

 

حفرية-النجم
حفرية-النجم

 

شهرة-مجدى-يعقوب-فى-عقل-الفنان
شهرة-مجدى-يعقوب-فى-عقل-الفنان

 

عمل-الفنانة-لوران-مورا
عمل-الفنانة-لوران-مورا

 

عمل-فنى-بعنوان-نحو-التوازن
عمل-فنى-بعنوان-نحو-التوازن

 

قطع-فنية-فى-السمبوزيوم
قطع-فنية-فى-السمبوزيوم

 

لمسات-إبداعية
لمسات-إبداعية

 

نحو-التوازن
نحو-التوازن

 


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