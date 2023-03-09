غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع المائى 2023 بقرية شرويدة فى الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الأسبوع المائى مارس 2023، غدًا الجمعة تحت رعاية محافظ الشرقية وبالتنسيق والتعاون بين الشركة ومديريات" التربية والتعليم - الصحة - الأوقاف - الثقافة - الشباب والرياضة - والأوقاف "، والأزهر الشريف والكنيسة وجهاز شؤون البيئة وذلك تحت شعار كل نقطة بتفرق وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه الذى يوافق 22 مارس من كل عام.



أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن نشاط القوافل المائية يُعد من أهم الأنشطة التى تنفذها الشركة باعتباره التطبيق العملى للتوعية على أرض الواقع وإشراك المواطنين فى مسئولية الحفاظ على المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى والتأكيد على أهمية ترشيد المياه فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة لسد العجز المائى والحفاظ على مواردها.



وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحملة تستهدف كافة المواطنين بمختلف الأعمار السنية, حيث تضم القافلة تنفيذ أنشطة تفاعلية بالمدارس واقامة دورى كرة قدم للشباب وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال سيارات خدمة العملاء والمعامل واجراء أعمال غسيل الشبكات وتطهير المطابق وتنظيم ندوات توعية بمراكز الشباب ودور العبادة وتنفيذ ورش سباكة وعقد مسابقات ثقافية ورسوم جرافيتى وأمسيات ثقافية ) بالإضافة إلى التعرف على مشكلات المواطنين الخاصة بقطاعى مياه الشرب أو الصرف الصحى وحلها بمعرفة فرق العمل المتخصصة، مشيرا إلى أنه سيتم اقامة حفل ختامى للمبادرة يوم 22 مارس بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.