غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بأسوان تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

تنطلق غدا الجمعة، فعاليات الأسبوع المائى مارس 2023 على هامش الإحتفال باليوم العالمى للمياه خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس بمنطقة السيل الريفى تحت شعار" كل نقطة بتفرق"، وذلك بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والمشروع السويسرى " برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية.

أكد يحيى أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن فاعليات الأسبوع المائى ستشمل تنظيم قافلة مائية خدمية لتقديم كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، بجانب حملة نظافة عامة وتجميل وأنشطة مدرسية وألعاب تفاعلية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية و الأزهر الشريف ، والكنيسة و الأوقاف ، و التربية والتعليم ،والشباب والرياضة ، والصحة والتضامن الإجتماعى ،علاوة على جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأشار، إلى أن هذه الفاعليات تتواكب مع التجهيز لبدء تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويسرية بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى ليلبى إحتياجات منطقة السيل الجديد والسيل الريفى من مياه الشرب النقية ، ليقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه ، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم.

والجدير بالذكر أن اليوم العالمى للمياه تعود فكرته لعام 1992 الذي عقد فيه مؤتمر الأمم المتحده المختص بالبيئة والتنمية وإعتماد الجمعية العامه ليوم 22 مارس بإعتباره يوماً عالمياً للمياه ، وقد بدأ أول أحتفال به عام 1993 .