اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 10:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

علشان محدش يخدعك.. قبل تربية الحيوانات المفترسة أعرف عقوبة إيذاء الآخرين

الخميس، 09 مارس 2023 10:00 ص
علشان محدش يخدعك.. قبل تربية الحيوانات المفترسة أعرف عقوبة إيذاء الآخرين كلب - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يظن البعض أن عملية اقتناء الكلاب والسير بها بين المواطنين نوع من التباهى والمنظرة، وخاصة الكلاب الشرسة التي يستخدمها بعض الأشخاص في ترويع الآخرين، ولا يعلم الكثير من الأشخاص أن القانون جرم تلك الأفعال.
 
يستعرض "اليوم السابع"، في السطور التالية العقوبة المقررة حال إيذاء الآخرين 
 
 
في البداية يقول محمد بشر المحامى والخبير القانونى أن هناك جريمتان في قانون العقوبات ففي مثل هذه الوقائع توجه النيابة العامة إلى صاحب الكلب أو الحيوان المفترس أو الشرس اتهامين أساسيين من واقع قانون العقوبات.
 
الاتهام الأول هو الإهمال المتسبب بالخطأ في إيذاء المجني عليه.
 
فتجرم المادة 244 التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
 
والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.
 
واردف بشر قائلا أما المادة 238 فتجرّم التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
 
والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً.
 
أما الاتهام الثاني فهو إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين.
 
وتعاقب المادة 377 من قانون العقوبات هذه الأفعال بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
 
واختتم محمد بشر حديثه قائلا بالطبع لا مجال هنا للحديث عن استخدام الحيوانات المفترسة في جرائم البلطجة واستعراض القوة، فإذا تحقق شروط جريمة البلطجة فإن عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
 
 

الكلاب

الحيوانات المفترسة

قانون العقوبات

جرائم البلطجة

الكلاب الشرسة



الموضوعات المتعلقة

كأنه أسد.. أغلى كلب فى العالم سعره 2 مليون جنيه.. تفاصيل مزرعة الكلاب الشرسة

الأحد، 20 فبراير 2022 10:54 ص

لفض الإضراب عن العمل.. صاحب شركة بتونس يطلق الكلاب الشرسة على العمال

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 06:12 م

أسطورة الكلاب الشرسة.. ياسر نجم يحكى قصته مع تدريب الكلاب بطنطا.. فيديو وصور

الجمعة، 07 مايو 2021 02:30 ص

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن واقعة تعدى كلاب شرسة على شاب بالغردقة

الأحد، 14 يونيو 2020 05:00 ص

روعوا الطفل بالكلب الشرس.. ماذا قال المتهمون؟ (فيديو)

السبت، 30 مايو 2020 11:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة