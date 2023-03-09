عضو شعبة الذهب: ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر والجرام عند 1820 جنيها

كتب - إسلام سعيد

كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن الذهب فى مصر يرتفع بصورة كبيرة عن السعر العالمى للأونصة، والأسعار تحركت من 1680 إلى 1820 جنيها للعيار 21 بسبب زيادة في الطلب بالسوق المحلى وبعض ممارسات كبار التجار.

وأشار إلى أن أسعار الذهب هبطت من 1850 إلى 1820 جنيها للجرام من عيار 21 وذلك مع تراجع في سعر أونصة الذهب في البورصة لمستوى 1814 دولار

تتداول أسعار الذهب العالمية عند أدنى مستوياتها في أسبوع خلال جلسة أمس الأربعاء، وذلك بعد انخفاض حاد في أسعار المعدن النفيس يوم أمس عقب شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول التي دفع الدولار وعوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، بحسب جولد بيليون، و شهد الذهب تحركات ضعيفة ومحدودة اليوم حول المستوى 1814.0 دولار للأونصة وفقا لسعر الذهب الفوري، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1809.31 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أداء سلبي كبير يوم أمس الثلاثاء حيث انخفض سعر الأونصة بنسبة 1.8% لتفقد سعر الأونصة 33 دولار.

التقرير الفني ل gold Bullion، يؤكد أن الانخفاض الذي سجلته أسعار الذهب العالمية يوم أمس هو أكبر انخفاض يومي منذ شهر تقريباً، ليمحي الذهب المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، وتعود الأسعار إلى اختبار مناطق الدعم فوق المستوى 1800 دولار للأونصة، وفي المقابل حقق الدولار الأمريكي قفزة في تداولاته مقابل سله من العملات الرئيسية، فقد ارتفع مؤشر الدولار اليوم وسجل اعلى مستوى منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي عند 105.85 وذلك بعد ارتفاع قياسي يوم أمس بنسبة 1.2%.

الانخفاض الحاد في أسعار الذهب وارتفاع مستويات الدولار جاء بعد شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول النصف سنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، والتي أظهر خلالها استمرار التركيز الكبير من قبل البنك الفيدرالي مع مستويات التضخم التي أظهرت قوتها واستقراراها خلال بيانات شهر يناير الماضي.