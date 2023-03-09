عرض مسرحى لمهرجان المسرح الدولى فى مركز شباب كوم الضبع بقنا اليوم

قنا صابر سعيد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بقنا عن استضافة مركز شباب كوم الضبع عرضا مسرحيا ضمن مهرجان المسرح الدولى لمسرح الجنوب، اليوم الخميس، ويشارك فيه 14 دولة، لافتة إلى أن العرض سيقام بجوار أحد ملاعب مركز الشباب، بحضور عدد من قيادات الشباب والرياضة والمهتمين بالشأن الثقافى والأهالى.

وشهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، انطلاق الدورة السابعة لمهرجان المسرح الدولى لشباب الجنوب ، بمشاركة 14 دولة هى "مصر وفلسطين والجزائر وتونس والسودان والعراق وسلطنة عمان وإسبانيا وكوردستان وألمانيا والسويد وكندا وبولندا وفرنسا"، تحت اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الذى أقيم على مسرح قصر ثقافة قنا على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وتستمر فعالياتها حتى 12 مارس الجارى، برعاية وزارتي الثقافة و الشباب والرياضة، ومحافظة قنا، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال محافظ قنا إن إدارة المهرجان ستقدم هذا العام 8 إصدارات مسرحية دولية جديدة، كما وافق مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، على توفير 5 منح دراسية مجانية من أكاديمية الفنون للفائزين فى المسابقة التي ستقام خلال المهرجان، وذلك لإثقال مواهب الشباب وتحقيق احلامهم فى الالتحاق بأكاديمية الفنون، مشيدا بدور الدولة في تبنى استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية، من خلال إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية التي تساهم بدورها في تشكيل الوجدان و بناء الانسان وتحقيق العدالة الثقافية.

وأعرب هيثم الهوارى، رئيس المهرجان، عن تقديره لمحافظ قنا لدعمة المتميز لإنجاح إقامة المهرجان على أرض المحافظة، واهتمامة بقطاعي الثقافة والفنون، باعتبارها أحد الوسائل الهامة للحماية الفكرية ومحاربة الأفكار المتطرفة، والارتقاء بالوعي الثقافي، لافتا أن الدورة السابعة للمهرجان، سوف تشهد إقامة 8 ورش تدريبية، تتضمن الورش التدريبية "التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، وورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، والديكور للدكتورة عايدة علام ، وورشة الفنون الادائية للمخرج البولندى كريستوف ريجاتزويتس , بالإضافة الى ورشة المكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلى , وورشة صناعة العرائس للمخرج عمرو حمزة، وورشة أداء وتحريك العرائس الماريونت للمخرجة إيمان فتوح وورشة فنون الأداء في الغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى".

وأشار رئيس المهرجان إلى أن إدارة المهرجان تحلم فى كل عام أن تكتشف أكبر عدد من مواهب شباب الجنوب وهو الهدف الأسمى للمهرجان، كذلك يقدم المهرجان هذا العام مشروع تنمية القرية والمكتبات والورش بالإضافة إلى إقامة أربع مكتبات ثابتة فى القرى هذا العام وهدفنا هو الوصول لكل فئات الجنوب.