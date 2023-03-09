ضبط 12 منشأة طبية تدار بدون ترخيص بحوش عيسى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإدارى للمنشآت المخالفة، مشددة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بحملات مكبرة على المنشآت الصحية والمستشفيات الخاصة بمركز حوش عيسى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات مختلفة التخصصات ومعامل تحاليل ومراكز جراحة بصريات تدار بدون ترخيص.

وكذلك تحرير إنذارين ما بين مكافحة عدوى وانتهاء عقد النفايات، وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين.

يذكر أن الحملات الرقابية التى شنتها مديرية الصحة بالبحيرة مؤخرا قد أسفرت عن ضبط 5 منشآت طبية بوادى النطرون تدار بدون ترخيص مابين عيادة أسنان ومركز علاج طبيعى ومنشأة بها عيادات تخصصية ومعمل.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ قرار غلق عيادتين بوادى النطرون وذلك للعمل بدون ترخيص وكذلك ضبط 5 منشأت طبية أخرى بها بعض السلبيات الخاصة بعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى والإلتزام بالإجراءات الوقائية وتم التنبيه عليهم لتلافيها.

وفى مركز حوش عيسى تم تحرير 5 محاضر فض شمع وتنفيذ قرارى غلق لمنشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتوجية إنذارات مكافحة عدوى لعدد 4 منشات طبية.