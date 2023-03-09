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ضبط هارب من 3 سنوات سجن بوسائل المواصلات

الخميس، 09 مارس 2023 11:36 ص
ضبط هارب من 3 سنوات سجن بوسائل المواصلات ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط ( أحد الأشخاص) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات والمقضى فيها بمدد حبس بلغت 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 22 حكم حبس جزئى ومستأنف بإجمالى حبس 44 سنة.
 
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 


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