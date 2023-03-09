ضبط هارب من 3 سنوات سجن بوسائل المواصلات

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط ( أحد الأشخاص) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات والمقضى فيها بمدد حبس بلغت 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 22 حكم حبس جزئى ومستأنف بإجمالى حبس 44 سنة.