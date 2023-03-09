شرم الشيخ تفوز بجائزة أفضل مدينة تدعم السياحة المستدامة فى الوطن العربى.. تفاصيل

أعلن الاتحاد العربى للإعلام السياحى عن الفائزين بجوائز الإعلام السياحى العربى لعام 2023، وذلك فى جناح المملكة الأردنية الهاشمية وبحضور مكرم القيسى وزير السياحة والآثار الأردنى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورعبد الرزاق عربيات رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، ومسؤولى منظمة السياحة العالمية، وعدد من وزراء السياحة والسفراء والمهتمين بقطاع السياحة.

وخلال الاحتفال، تم تكريم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل مدينة تدعم السياحة المستدامة فى الوطن العربى، وتنظيم أفضل فعالية عربية للسياحة المستدامة "مؤتمر قمة المناخ COP 27" العام الماضى.

وتعد جوائز "الإعلام السياحى العربي"، أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة فى قطاعات التنشيط السياحى والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.

وعلى هامش بورصة برلين الدولية للسياحة أيضا، انعقدت القمة العالمية لتبادل الوجهات الحضرية Global Urban Destination Exchange Summit بحضور عمدة برلين وعمد العديد من المدن حول العالم وعدد من وزراء السياحة والسفراء وأعضاء البرلمان الألمانى (البوندستاج).

وألقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلمة أمام القمة شكر فيها اللورد توماس فيسر، عمدة مدينة بينجن بألمانيا الرئيس الحالى للمنتدى على الدعوة لحضور القمة والمنتدى. كما رحب المحافظ بالحاضرين ودعا إلى تعميق العلاقات بين المدن السياحية حول العالم وكذا الروابط المباشرة بين الشعوب من أجل ترابط المجتمعات وتكاملها ونشر قيم التفاهم والسلام.