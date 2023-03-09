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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9/3/2023 فى مصر

الخميس، 09 مارس 2023 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9/3/2023 فى مصر حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الخميس ، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

 

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس :  القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى  24

 

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 25

 

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 23

 

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 والعظمى 23

 

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14  والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 23

 

 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 23

 

 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 22

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 22

 

 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 22

 

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 25

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 23

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23

 

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 12 والعظمى 22

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 25

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 15 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 30

 

 

 


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