حملة ترويجية عن مقتنيات متحف الوادى الجديد الأثرية بمدارس المحافظة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلن متحف الوادي الجديد ، اليوم الخميس، عن بدء أولى جولاته التعريفية والترويجية للمتحف بمدارس المحافظة، تحت إشراف طارق القلعى مدير عام المتحف، والتى تضمنت جولة بمدرسة معاذ بن جبل الابتدائية، وذلك بالتعاون مع الهيئة للمصرية لتنشيط السياحة بالمحافظة وإدارة الخارجة التعليمية.

شملت الجولة نبذة تعريفية عن المتحف وأهم القطع الأثرية وأهم قاعات العرض وكذا التعريف بأبرز الأنشطة والخدمات والفعاليات التى تتم بالمتحف، بهدف تعريف الطلبة بالمتحف وتشجيعهم للمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات التي ينظمها المتحف من ورش عمل فنية ودورات تدريبية ومعارض مؤقتة، وذلك بإعتبار طلبة المدارس أحد أهم الفئات المستهدفة من جمهور المتحف.

وقال طارق القلعى مدير متحف الوادي الجديد، إن فكرة إنشاء متحف آثار الوادى الجديد إلى سبعينيات القرن الماضي، حينما تم إنشاء أول مقر إداري لتفتيش آثار الوادي الجديد عام 1973م، حيث صمم المهندس المعماري حسن فتحي مبنى من الطوب اللبن على طريقة القباب؛ ليكون مقرًّا إداريًّا لتفتيش آثار الوادي الجديد، وكان هذا المبنى يضم صالة طولية كانت هي نواة متحف آثار الوادي الجديد، وعُرض فيها 37 قطعة أثرية نتاج حفائر الدكتور أحمد فخري، وكانت الزيارة مجانًا للجمهور.

وأفاد القلعى أن هيئة الآثار المصرية انشئت المقر الحالي لمتحف آثار الوادي الجديد، وافتُتح في السابع عشر من فبراير عام 1993م. وكان الهدف من إنشاء المتحف هو عرض القطع الأثرية الموجودة بالمخازن نتاج حفائر منطقة آثار الوادي الجديد المصرية والإسلامية والقبطية والبعثات الأجنبية العاملة بالمنطقة، ونشر الوعي الثقافي والأثري بين سكان الإقليم، ويضم 4087 قطعة أثرية وتم بناء المتحف على مساحة 3150 م2، ويتكون مبنى المتحف من ثلاثة طوابق لعرض الآثار؛ حيث يوجد بالمتحف 4087 قطعة أثرية ما بين معروض ومخزن يرجع تاريخها من بداية عصر ما قبل التاريخ حتى عصر أسرة محمد علي. سيناريو العرض المتحفي حسب التسلسل التاريخي للقطع الأثرية.

وأوضح القلعى لـ"اليوم السابع"، أن المبنى يضم صالة طولية كانت هي نواة متحف آثار الوادي الجديد، عُرض فيها عدد 37 قطعة أثرية نتاج حفائر الدكتور أحمد فخري وكانت الزيارة مجانًا للجمهور، وجرى بناء المتحف على مساحة 3150 م2، ويتكون مبنى المتحف من ثلاث طوابق لعرض الآثار حيث يوجد بالمتحف عدد 4087 قطعة أثرية ما بين معروض ومخزن يرجع تاريخها من بداية عصر ما قبل التاريخ حتى عصر أسرة محمد على.