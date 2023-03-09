وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى "الشهيد خليل سليمان" الحكومي في المدينة، وصولا إلى بلدة جبع بمشاركة آلاف المواطنين، حيث حملت جثامين الشهداء الثلاثة على الأكتاف وجابت شوارع البلدة.

وألقت عائلات الشهداء وأصدقاؤهم ومحبوهم نظرة الوداع الأخيرة على جثامينهم الطاهرة، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهم، قبل مواراتهم الثرى.

وردد المشاركون في التشييع الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لتمكين الشعب من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه التي تُرتكب بحق أهالي جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، مؤكدين استمرار النضال وأن الشعب لن يستسلم.

وبارتقاء الشباب الثلاثة في "جبع"، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 77 شهيدًا، بينهم 13 طفلا وسيدة.

